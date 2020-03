Mulan e The New Mutants: la Disney ha annullato le uscite dei film a causa dell'emergenza Covid-19

News





13/03/2020 |

Anche la Disney ha deciso di modificare i piani per quanto riguarda l'uscita di alcune sue pellicole a causa dell'emergenza Covid-19. E cosi Mulan e The New Mutants non vedranno la luce rispettivamente il 27 marzo e il 3 aprile andando ad aggiungersi ad un'altra pellicola: Antlers, opera prodotta da Guillermo del Toro e destinata ad uscire il 17 aprile negli USA. Tutti e tre i film non hanno al momento una data d'uscita, con la Disney che nelle prossime settimane dovrebbe fornire ulteriori aggiornamenti.



Per quanto riguarda gli altri titoli, invece, la Disney non ha ancora modificato lo slot di Black Widow che negli USA dovrebbe debuttare il 1° maggio.



Mulan, reboot live-action della pellicola animata, è diretto da Niki Caro mentre The New Mutants ed Antlers sono stati realizzati da Josh Boone e Scott Cooper.