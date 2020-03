Covid-19: la Paramount Pictures posticipa l'uscita di A Quiet Place Part II

News





13/03/2020 |

Una delle pellicole più attese di questo fine inverno, A Quiet Place Part II, non arriverà più nelle sale americane il prossimo 20 marzo. L'emergenza Covid-19 sta modificando, come abbiamo già visto, i piani di tante case di produzione e distribuzione cinematografica e la Paramount Pictures ha deciso di adottare le stesse misure per il sequel griffato John Krasinski.



E lo stesso regista, tramite i social, ha voluto spiegare ai fan i motivi che hanno spinto la produzione ad annullare l'uscita del film. Anche la Paramount ha rilasciato un comunicato nel quale si legge che la decisione è stata presa a seguito "di molte considerazioni, alla luce della situazione in corso e delle varie restrizioni riguardanti i viaggi e gli incontri pubblici".



Nelle prossime settimane la Paramount Pictures potrebbe fornire ulteriori aggiornamenti in merito.