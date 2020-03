Tom Holland annuncia quando partiranno le riprese di Spider-Man 3

News





13/03/2020 |

Dopo il successo ottenuto dai primi due film la Marvel è pronta a realizzare anche il terzo film della saga di Spider-Man. Jon Watts sarà ancora una volta il regista con Tom Holland chiamato a vestire nuovamente i panni dell'eroe. L'attore - intervistato da Inquirer - ha svelato un po' di particolari: "La risposta è sì, ci sarà un terzo Spider-Man e sono super felice di questo, andremo a girare il tutto il prossimo luglio ad Atlanta".



Sulla presenza di Zendaya: "In questo nuovo capitolo sarà definitivamente parte del film. Per quanto riguarda invece la relazione tra Peter e MJ non sono sicuro di quale sarà".



Chris McKenna e Erik Sommers si stanno occupando della sceneggiatura.



Spider-Man 3 uscirà a luglio 2021.