Emergenza Covid-19: chiudono momentaneamente gli Universal Studios Hollywood

13/03/2020 |

L'emergenza Covid-19 si sta estendendo anche negli Stati Uniti e, per la sicurezza pubblica, sono stati chiusi gli Universal Studios Hollywood. La chiusura è momentanea e partirà dal 14 marzo fino ad arrivare al 28 dello stesso mese. Nel corso di questi giorni, con tutta probabilità, verrà fatta chiarezza per le settimane post 28, il tutto dipenderà da come evolverà la situazione.

Direttamente dagli Universal Studios Hollywood è stato anche emesso un comunicato ufficiale con il quale si spiega che "dopo le linee guida dettate dal Dipartimento della Salute Pubblica della California, gli Universal Studios Hollywood resteranno temporaneamente chiusi a partire da sabato 14 marzo". Inoltre viene specificato che la pianificazione del tutto prevede la riapertura dal 28 marzo ma che "la situazione verrà monitorata".