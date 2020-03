Emergenza Covid-19 - da The Batman a Jurassic World: Dominion: ecco tutte le produzioni sospese

News





Come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi l'emergenza Covid-19 sta colpendo tutti i settori della società. Ed anche il cinema sta risentendo della grave questione. Molti studi di distribuzione cinematografica hanno deciso di posticipare le uscite nelle sale delle loro pellicole e diverso studi produzione hanno deciso invece di sospendere le riprese e fermare il processo di sviluppo dei loro film attualmente in lavorazione.

E cosi la Warner Bros. Pictures ha annunciato di aver sospeso per due settimane la produzione di The Batman, nuovo adattamento cinematografico dedicato all'Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves. Non è chiaro quando le riprese termineranno e se la data di uscita (luglio 2021) verrà confermata.



Stesso discorso per Red Notice, pellicola Netflix con protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. La produzione è stata sospesa, come ha spiegato lo stesso Johnson tramite i social.



Anche la Universal Pictures ha deciso di seguire le orme della Warner e di Netflix ed ha sospeso momentaneamente la produzione di Jurassic World: Dominion, Flint Strong e del nuovo progetto di Billy Eichner. Anche qui la compagnia non ha annunciato quando il tutto verrà ripreso.



In casa Disney invece si sono fermati i seguenti progetti: The Last Duel, La Sirenetta, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Mamma Ho Perso l'aereo, Nightmare Alley, Peter Pan & Wendy e Shrunk.



La Sony Pictures ha sospeso la produzione di The Nightingale, con protagoniste Dakota ed Elle Fanning, e di Wheel of Time.