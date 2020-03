La Warner Bors. ha acquisito i diritti di The Best and Bethany

News





15/03/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico che riguarda The Best and Bethany, il romanzo per ragazzi dello scrittore Jack Meggitt-Phillips. Lo studio ha già annunciato che sarà David Heyman ad adattare il libro. Heyman è il produttore della saga di Harry Potter.



Paul King, già annunciato per dirigere Willy Wonka e regista dei due capitoli di Paddington, è stato scelto per dirigere il film. La storia racconta di un uomo di nome Ebenezer Tweezer e di una ragazza di nome Bethany e del fatto che uno di loro potrebbe finire nello stomaco di una bestia nascosta in soffitta.



Il libro non è ancora uscito nelle librerie e arriverà nella primavera 2021.



Heyman e la Warner Bros non hanno collaborato solo per la saga di Harry Potter ma anche per Gravity ed Animali Fantastici e Dove Trovarli.