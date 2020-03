Online una locandina internazionale di My Spy

News





15/03/2020 |

E' online un nuovo poster internazionale di My Spy, action-comedy che vede protagonista Dave Bautista. Nella locandina possiamo vedere proprio l'attore in compagnia dell'altra protagonista del film: Chloe Coleman.



My Spy, la cui uscita nelle sale cinematografiche è stata rinviata a novembre a causa dell'emergenza Covid-19, è diretto da Peter Segal ed ha una sceneggiatura scritta da Jon ed Erich Hoeber.



La trama racconta di un agente della CIA, interpretato da Bautista, che ha come missione quella di sorvegliare una famiglia e che si troverà alla mercé della loro figlia di 9 anni.



La pellicola è prodotta dalla MWM Studios e dalla STX Entertainment.