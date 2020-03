Jurassic World: Dominion: la colonna sonora sarà di Michael Giacchino

News





15/03/2020 |

Dopo tante indiscrezioni circolate in merito ora è arrivata la conferma che Michael Giacchino si occuperà di realizzare la colonna sonora di Jurassic World: Dominion, la pellicola che completerà la saga di Jurassic World. Per Giacchino si tratta dell'ennesimo prestigioso lavoro: recentemente il compositore è stato annunciato anche per The Batman di Matt Reeves.



Al momento non è chiaro se il film uscirà a giugno 2021, considerando che, vista l'emergenza Covid-19, la Universal Pictures è stata costretta a bloccare la produzione del film.



Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow da una sceneggiatura scritta da Emily Carmichael e Derek Connolly.



Il cast è vasto e vede tornare al centro della scena Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre nel film faranno capolino anche i protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.