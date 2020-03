iorestoacasa: la 01Distribution aderisce alla campagna mettendo a disposizione i suoi film su Rai Play

News





16/03/2020 |

La 01 Distribution aderisce alla campagna #iorestoacasa e in queste lunghe giornate a casa propone la sua compagnia con tanti suoi film presenti su Raiplay.

Fino al 3 aprile, su Raiplay, senza alcuna registrazione è possibile vedere o rivedere tantissimi film cult già distribuiti al cinema. La piattaforma multimediale Raiplay è disponibile in versione browser e App per iOS e Android e per Tv connesse.

Nell’attesa che la situazione torni alla normalità e i cinema vengano riaperti, #restiamoacasa e teniamoci compagnia con tanti film 01 Distribution.