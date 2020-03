Emergenza Covid-19: Sospese le riprese di Samaritan

News





16/03/2020 |

Anche le riprese di Samaritan, thriller movie che vedrà protagonista Sylvester Stallone, sono state sospese a causa dell'emergenza Covid-19. La crew si fermerà per almeno due settimane. Le riprese erano in corso ad Atlanta, in Georgia, e sabato è stato in pratica l'ultimo giorno. La pellicola è diretta da Julius Avery e racconta la storia di un giovane ragazzo che parte con il tentativo di scoprire l'esistenza di un mitico supereroe dato per morto dopo un tragico evento accaduto 20 anni prima.



La sceneggiatura è stata scritta da Bragi F. Schut.



Stallone e Braden Aftergood, tramite la Balboa Productions, si occuperanno della produzione.



Samaritan, come è stato annunciato la scorsa settimana, uscirà nei cinema americani a dicembre.