Emergenza Covid-19: Sospese le riprese di Animali Fantastici 3 e King Richard

16/03/2020 |

Anche la Warner Bros. Pictures, nel tentativo di fronteggiare l'emergenza Covid-19, sta continuando a sospendere la produzione di diversi film attualmente in programmazione.



E così è stato annunciato che Animali Fantastici 3, nuovo capitolo della saga appartenente ad Harry Potter diretto da David Yates, non farà partire il suo motore. La produzione sarebbe dovuta partire a Londra questa settimana ma il tutto è stato bloccato.



Stesso discorso per King Richard di Reinaldo Marcus Green, le cui riprese erano in corso a Los Angeles. La Warner ha fatto sapere di averle sospese a tempo indeterminato.



Non sono cambiate al momento le date di uscita dei due film fissate al 12 novembre 2021 per il primo e al 25 novembre 2020 per il secondo.