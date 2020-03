Olga Kurylenko positiva al Covid-2019

News





Dopo Tom Hanks, un'altra star di Hollywood è risultata positiva al Covid-19. Parliamo di Olga Kurylenko, attrice che abbiamo visto in pellicole quali Quantum of Solace, 7 Psicopatici, Oblivion e La Corrispondenza.



Tramite Instagram l'attrice ha pubblicato il seguente messaggio: "Sono chiusa in casa dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Sono stata male per più di una settimana. Febbre e stanchezza sono stati i sintomi principali. Prendete cura di voi e prendete questo sul serio!".



La Kurylenko ha completato da poco le riprese di The Bay of Silence e di Empires of the Deep. Inoltre è in post-produzione un altro film che la vede nel cast: The Hunting.