Paul Bettany reciterà nel film dedicato allo scandalo di Cambridge Analytica

News





16/03/2020 |

Lo scandalo Cambridge Analytica che coinvolse il social Facebook nel 2018 diventerà un film. A sviluppare il tutto sarà la AGBO, con la pellicola che si incentrerà su Christopher Wylie, figura centrale nella vicenda sopra menzionata.



Joe ed Anthony Russo saranno i produttori della sceneggiatura realizzata da Christopher Markus e Stephen McFeely, questi ultimi pilastri della Marvel. Entrambi gli scrittori hanno realizzato le sceneggiature non solo degli episodi ultimi di The Avengers ma anche di Captain America: Civil War e Thor: Dark World.



Parlando del cast, invece, è stato annunciato che Paul Bettany sarà uno degli attori che ritroveremo nella pellicola. La star interpreterà Alexander Nix, CEO di Cambridge Analytica.



La regia, infine, è affidata a David Gordon Green, con le riprese che al momento però non sono state confermate a causa dell'emergenza Covid-2019. Il regista inizierà ad occuparsi della pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, non appena terminerà gli ultimi due capitoli del franchise Halloween.