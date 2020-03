Emergenza Covid-19: anche Idris Elba positivo al virus

News

Dopo le notizie riguardanti Tom Hanks, e la moglie Rita Wilson, e Olga Kurylenko, tutti e tre positivi al Coronavirus, anche Idris Elba ha annunciato di aver contratto la malattia. L'attore britannico ha pubblicato un video su Twitter nel quale spiega di "non avere sintomi" e di trovarsi in isolamento forzato. Elba ha anche lanciato un appello: "Rimanete a casa e siate pragmatici. Vi terrò aggiornati. Niente panico".



Elba è stato in queste ultime settimane impegnato nel completamento delle riprese di The Suicide Squad e di Concrete Cowboy. Recentemente l'attore ha recitato in Fast & Furious - Hobbs & Shaw dove ha interpretato Brixton.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ