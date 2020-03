Emergenza Covid-19: sospese le riprese di Uncharted

News





17/03/2020 |

Continuano ad arrivare notizie dagli USA riguardanti la sospensione delle riprese dei vari film in fase di sviluppo a causa della pandemia Coronavirus. L'ultimo della lista è Uncharted, adattamento cinematografico del famoso videogame che verrà sviluppato dalla Sony Pictures. Lo studio ha deciso di bloccare il tutto per almeno sei settimane, ovviamente in attesa di vedere l'evolversi dell'emergenza Covid-19.



La regia di Uncharted è stata affidata a Ruben Fleischer e vede protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg. All'interno del cast troviamo anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.



La sceneggiatura è stata scritta da Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway. Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione con la Atlas Entertainment insieme a Avi e Ari Arad della Arad Productions e alla Sony's PlayStation Productions.

La storia racconta di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare.