Scooby-Doo: James Gunn avrebbe potuto dirigere il terzo film

News





17/03/2020 |

Nel 2002 e nel 2004 il regista Raja Gosnell diresse due film dedicati alla serie animata Scooby-Doo. Le due pellicole, intitolate Scooby-Doo e Scooby-Doo: Mostri scatenati, incassarono al botteghino rispettivamente 257 e 181 milioni di dollari. E a distanza di sedici anni dall'uscita del secondo film James Gunn, sceneggiatore proprio dei due adattamenti, ha rivelato durante un Q&A avvenuto su Instagram che avrebbe potuto dirigere anche un ipotetico terzo film.



Gunn ha infatti spiegato che all'epoca riuscì a strappare "un accordo per scrivere e dirigere il terzo film" ma che il tutto non andò in porto a causa del mancato raggiungimento dell'obiettivo al botteghino da parte del primo sequel.



L'operazione non andata in porto ha posticipato di qualche anno l'esordio da regista di Gunn che nel 2010 debuttò con Super - Attento crimine!!!. Dal 2014 è invece il regista del franchise di successo Guardiani della Galassia.