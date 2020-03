Emergenza Covid-19: fermate le riprese dei sequel di Avatar

News





17/03/2020 |

Anche il progetto inerente al franchise Avatar ha dovuto spegnere momentaneamente i motori a causa dell'emergenza Covid-19. I tre film che completeranno la saga sono attualmente in lavorazione in Nuova Zelanda, presso gli Stone Street Studios di Wellington, ma la produzione ha deciso di sospendere fino a nuovo ordine le riprese.



Al New Zealand Herald il produttore Jon Landau ha spiegato: "Il piano era quello di raggiungere la Nuova Zelanda venerdì notte ma non possiamo muoverci da Los Angeles e continueremo a lavorare da qui. Siamo nel bel mezzo di una crisi globale e non si tratta dell'industria cinematografica. Tutti dobbiamo fare il possibile per far scendere la curva del Coronavirus".

Avatar 2 uscirà il 17 dicembre 2021, Avatar 3 a dicembre 2023, Avatar 4 a dicembre 2025 e Avatar 5 a dicembre 2027.