Jamie Foxx dirigerà il film When We Pray

18/03/2020 |

Jamie Foxx è salito a bordo di un nuovo progetto cinematografico e dirigerà dunque When We Pray, pellicola sviluppata dalla Fight to Fame Films e finanziata dalla Cinema Libre Studio.

La pellicola racconta la storia di due fratelli che diventano pastori in diverse chiese nella stessa comunità: il primo trasformerà la sua chiesa con l'aiuto delle più moderne tecnologie, compresa la presenza di bancomat al suo interno, il secondo invece seguirà un percorso più umile andando però incontro alla crisi finanziaria che lo costringerà a chiedere aiuto.



Foxx e Donald Ray “Speedy” Caldwell hanno scritto la sceneggiatura. Il cast invece non è stato ancora annunciato.



La produzione dovrebbe partire entro la fine dell'anno.