Emergenza Covid-19 - La Lionsgate posticipa le uscite di Spiral, Antebellum e Run

18/03/2020 |

Seguendo il percorso intrapreso da altre compagnie cinematografiche anche la Lionsgate ha deciso di posticipare l'uscita di ben tre sue pellicole a causa dell'emergenza Covid-19.: Spiral, Antebellum e Run. Lo studio non ha annunciato nuove date in attesa di novità riguardanti appunto la situazione Coronavirus.



Spiral è il reboot cinematografico di Saw - L'Enigmista, la cui uscita negli USA era stata fissata per il 15 maggio, diretto da Darren Lynn Bousman e con protagonisti Chris Rock e Samuel L. Jackson.



Gerard Bush e Christopher Renz hanno invece diretto l'horror-thriller Antebellum con Janelle Monáe star principale: il 24 aprile il film avrebbe dovuto esordire nelle sale.



Run, infine, è un thriller movie con Sarah Paulson e Kiera Allen protagoniste. La regia del film, la cui uscita era prevista per l'8 maggio, è di Aneesh Chaganty.