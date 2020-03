Emergenza Covid-19 - La Roadside Attractions ha rinviato l'uscita di The Secret: Dare To Dream, film con Katie Holmes

News





18/03/2020 |

Un altro film si unisce alla lista di quelli che non potranno nelle prossime settimane debuttare nelle sale. L'opera in questione è The Secret: Dare To Dream, sviluppata dalla Roadside Attractions, e con protagonisti Katie Holmes e Josh Lucas.



La Roadside, tramite i suoi co-presidenti Howard Cohen ed Eric d’Arbeloff, ha rilasciato un comunicato in merito:



Alla luce della lotta del nostro Paese per contenere il Coronavirus, la Roadside Attractions ha deciso di posticipare al 17 aprile l'uscita nelle sale di The Secret: Dare To Dream. Una volta che tutto sarà al sicuro annunceremo una nuova data. Fino a quel momento prendete le giuste precauzioni per proteggere voi e le vostre famiglie.



Il film è l'adattamento del romanzo scritto nel 2006 da Rhonda Byrne e racconta di Miranda Wells, una donna in crisi dopo la morte del marito e costretta a crescere da sola i suoi tre figli. L'arrivo nella sua vita di un uomo misterioso, Bray Johnson, cambierà tutto ma l'uomo porta con sé un misterioso segreto.