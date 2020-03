In the Trap: online trailer e poster internazionali

News





La Dark Sky Films presenta il primo trailer ed il primo poster internazionali di In the Trap, horror movie che dal 10 aprile sarà disponibile sulle piattaforme on demand (Vod) e in DVD. La regia è tutta italiana con Alessio Liguori al comando di questo film le cui riprese hanno visto come scenario l'Italia e il Belgio.



Jamie Paul, David Bailie, Sonya Cullingford, Paola Bontempi e Miriam Galanti sono gli attori principali che ritroveremo all'interno di questa pellicola la cui sceneggiatura è stata scritta da Daniele Cosci.



La storia racconta di Philip, un giovane professore convinto che la sua anima possa finire nelle mani di una forza demoniaca. La paura lo spinge a rinchiudersi nell'appartamento dove è cresciuto, unico posto dove pensa di sentirsi al sicuro. Ma un incontro con una giovane donna misteriosa e seducente lo fa dubitare delle sue convinzioni: il diavolo è il frutto della sua immaginazione o la presenza della donna è un'altra opera della forza maligna?



Qui sotto trovate il trailer e il poster!