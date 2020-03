Emergenza Covid-19: anche l'uscita di Minions 2 è stata rinviata

News

19/03/2020 |

La Universal Pictures e la Illumination hanno cancellato l'uscita di Minions: The Rise of Gru a causa dell'emergenza Covid-19. Il sequel sarebbe dovuto uscire nelle sale il 3 luglio ed al momento non ha una nuova data d'uscita.

Chris Meledandri, fondatore e CEO della Illumination, ha spiegato anche che "in risposta alla severa situazione della Francia, abbiamo chiuso temporaneamente il nostro Illumination Mac Guff di Parigi".



La trama non è stata rivelata anche se le prime informazioni raccontano che tutto ruoterà intorno a Gru, il supervillain che abbiamo imparato a conoscere nel corso dei vari capitoli che hanno coinvolto anche Cattivissimo Me.



Minions: The Rise of Gru è diretto da Kyle Balda e Brad Ableson e vede nel cast internazionale Steve Carell, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Michelle Yeoh, Julie Andrews, Dolph Lundgren, Taraji P. Henson, Pierre Coffin e Danny Trejo.