Guardiani della Galassia 3: anche Kraglin sarà del film

19/03/2020 |

In attesa di scoprire cosa accadrà nel terzo film di Guardiani della Galassia, in molti si chiedono quali personaggi ritroveremo al suo interno. E uno di questi sarà sicuramente Kraglin, che, come ricorderete, è stato interpretato da Sean Gunn. E il fratello dell'attore, James Gunn, regista del franchise, ha confermato in un botta e risposta su Instagram che Kraglin farà capolino anche nella terza pellicola.



Per Sean Gunn si tratta della terza apparizione nella saga. L'attore ha anche recitato in Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame.



Guardiani della Galassia 3 dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche a partire dal 2021 ma tutto potrebbe cambiare in base anche all'emergenza Covid-19.