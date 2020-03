Baz Luhrmann annuncia che le riprese del suo film su Elvis sono ancora sospese

News





20/03/2020 |

Baz Luhrmann, tramite il suo account Twitter, ha annunciato che le riprese del suo nuovo film su Elvis non ripartiranno. All'interno della pellicola recita anche Tom Hanks che, come sappiamo, è isolamento dopo aver contratto il Coronavirus.

Luhrmann ha postato il seguente messaggio: "Sono sicuro che questa non è una sorpresa: non è il momento di riprendere la produzione del film. Sappiate però che non è una riflessione negativa sul fatto di voler realizzare il film qui nel Queensland. Non chiuderemo il set, semplicemente ci fermeremo per i prossimi giorni. Ho parlato con il premier Annastacia Palaszczuk e siamo tutti d'accordo che adesso è il momento per le persone di tutto il mondo, di tutti i ceti sociali, di stare a casa al chiuso con i loro cari. Tutto andrà bene, noi siamo convinti di tornare qui sulla Gold Coast riprendendo tutto da dove avevamo lasciato".

La pellicola ha un cast che comprende Austin Butler, chiamato ad interpretare Elvis Presley, Tom Hanks, Maggie Gyllenhaal e Tom Parker.