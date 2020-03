We Summon the Darkness: ecco il trailer dell'horror movie con Alexandra Daddario

News





20/03/2020

La Saban Films ha rilasciato il primo trailer internazionale di We Summon the Darkness, horror movie del regista Marc Meyers. Protagonista della pellicola è Alexandra Daddario affiancata da un cast che comprende anche Keean Johnson, Johnny Knoxville, Maddie Hasson ed Amy Forsyth.



La sceneggiatura è stata scritta da Alan Trezza.



We Summon the Darkness racconta la storia di tre amiche di vecchia data, Alexis, Val e Beverly, che decidono di partire per partecipare ad un festival di musica heavy metal. Le tre, dopo essersi unite ad un nuovo gruppo di ragazzi, decideranno di seguirli per festeggiare ma la nottata si trasformerà una terribile tragedia a causa della presenza di una setta di satanisti.



La pellicola debutterà sulle piattaforme on demand il 10 aprile.