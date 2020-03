Online il nuovo poster originale di Arkansas

News





22/03/2020 |

E' stato rilasciato un nuovo poster internazionale di Arkansas, thriller-crime movie del regista Clark Duke, all'esordio ufficiale dietro la macchina da presa. Arkansas racconta la storia di Kyle e Swin, due trafficanti di droga che lavorano per un boss di nome Frog, uomo spietato che però non hanno mai incontrato in vita loro. Quando un accordo tra loro non verrà rispettato la vita di Kyle e Swin sarà improvvisamente in pericoloso.



Liam Hemsworth e Clark Duke interpretano Kyle e Swin mentre nei panni di Frog troviamo Vince Vaughn. All'interno del cast spiccano anche i nomi di Michael Kenneth Williams, Vivica A. Fox, Eden Brolin, Chandler Duke e John Malkovich.



Al momento l'uscita è prevista per il 1° maggio.