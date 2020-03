Warcraft - L'Inizio: una nuova lunga clip del film

News





23/03/2020 |

Sono passati quattro anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di Warcraft - L'Inizio, pellicola sviluppata dalla Legendary Pictures e dalla Universal Pictures e adattamento cinematografico del fenomeno mondiale di Blizzard Entertainment. L'opera ha avuto un ottimo successo al botteghino, incassando complessivamente 439 milioni di dollari, ed oggi, tramite la Universal, vi presentiamo una clip di dieci minuti.



Diretto da Duncan Jones (Moon, Source Code) da una sceneggiatura di Charles Leavitt e Jones, il film, che ha come protagonisti Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Rob Kazinsky e Daniel Wu, è una produzione Legendary Pictures, Blizzard Entertainment e Atlas Entertainment production.



I produttori sono Charles Roven, Thomas Tull, Jon Jashni, Alex Gartner e Stuart Fenegan. Jillian Share, Brent O’Connor, Michael Morhaime e Paul Sams sono i produttori esecutivi. Rob Pardo, Chris Metzen, Nick Carpenter e Rebecca Steel Roven co-producono.



Sinossi:

Il pacifico regno di Azeroth è sul piede di guerra e la sua civiltà è costretta ad affrontare una terribile stirpe di invasori: i guerrieri Orchi in fuga dalla loro terra agonizzante e pronti a colonizzarne un'altra. Quando il portale che collega i due mondi si apre, un esercito va incontro alla distruzione, mentre l'altro rischia l'estinzione. Da fronti opposti, due eroi affronteranno un conflitto che deciderà il destino delle loro famiglie, dei loro popoli e della loro terra. Così ha inizio una spettacolare saga di potere e sacrificio, durante la quale la guerra avrà molte facce, ed ognuno combatterà per la propria causa.