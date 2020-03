Robert Englund parla di Freddy Krueger: Non interpreterò più questo personaggio

News





23/03/2020

Era il 1984 quando Wes Craven portò per la prima volta nelle sale un horror movie capace di diventare una pietra miliare del genere: Nightmare - Dal Profondo della Notte. La storia di Freddy Krueger, personaggio principale del franchise, è stata spesso riportata a galla da sequel e spin-off e ancora oggi si parla della possibilità di realizzare nuovi film.



E se mai verrà realizzata una nuova pellicola con tutta probabilità non sarà Robert Englund ad interpretare Freddy. A rivelarlo è stato lui stesso nel corso di un'intervista a comicbookmovie: "Non sarò più Freddy Krueger? Non perderò il sonno per questo. Non me la sento di affrontare sessioni di trucco da sei-otto ore a settimana e non me la sento di fare acrobazie: sto invecchiando".



Englund ha parlato anche del possibile film: "Se lo realizzeranno non dovranno solo trovare un nuovo protagonista ma dovranno anche realizzare, grazie alle nuove tecnologie e alle risorse a disposizione per gli effetti visivi, le sequenze degli incubi".