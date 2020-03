Luca Guadagnino parla del sequel di Chiamami col tuo Nome

News





24/03/2020 |

Nel 2017 Luca Guadagnino ha diretto Chiamami col tuo Nome, pellicola con protagonisti Timothée Chalamet, Armie Hammer e Michael Stuhlbarg che vinse il Premio per la Miglior Sceneggiatura non originale. E a distanza di tre anni dal suo arrivo nelle sale, Guadagnino, ai microfoni del quotidiano La Repubblica, ha svelato l'intenzione di voler girare il secondo film: "Sarei dovuto andare in America per incontrarmi con uno sceneggiatore che amo molto, del quale però non farò il nome. Dovevamo parlare della seconda parte di Chiamami col tuo nome, ma purtroppo per adesso è tutto annullato".

Guadagnino ha poi proseguito: "Posso dire però che è un grandissimo piacere lavorare di nuovo con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg e le altre star. Nel nuovo film ci saranno tutti".



Guadagnino è impegnato attualmente con le riprese della serie We Are Who We Are ed è stato annunciato per il film Blood on the Tracks.