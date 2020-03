Cosmic Sin: Frank Grillo reciterà nel film. Altre news sul cast

News





24/03/2020

Inizia a prendere forma il cast di Cosmic Sin, sci-fi movie diretto da Edward Drake e scritto dallo stesso regista insieme a Corey Large. All'interno della pellicola reciterà Bruce Willis che, come annunciato oggi, sarà affiancato anche da Frank Grillo. Me le novità riguardanti il cast non terminano con l'entrata di Grillo perché nella pellicola reciteranno anche Luke Wilson e Adelaide Kane.



La storia di Cosmic Sin racconta di un gruppo di guerrieri e scienziati che combattono per salvare la società da un'invasione aliena.

Grillo ha recitato recentemente in Quello che non ti uccide di Joe Carnahan, action-thriller movie che uscirà a luglio.