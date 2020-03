Online i primi dieci minuti del capolavoro Casablanca

News





24/03/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di mettere online i primi dieci minuti di una delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Stiamo parlando di Casablanca, opera del 1942 del regista Michael Curtiz.

Il cast, di assoluto prestigio, vedeva recitare al suoi interno Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains e Conrad Veidt.



Il film ha vinto tre Premi Oscar: Miglior Film, Miglior Regia e Migliore Sceneggiatura Non Originale.

Sinossi:

Casablanca, 1941: la città pullula di profughi che tentano di ottenere il visto per gli Stati Uniti d'America. Prima di venir catturato dalla polizia coloniale francese, Ugarte affida a Rick, proprietario del Café América in, alcune lettere di transito in bianco sottratte a due tedeschi uccisi.