The Mandalorian: online il trailer ufficiale della serie

24/03/2020

Tra le novità presentate da Disney+ non può mancare uno dei titoli più attesi: The Mandalorian. Il prodotto altro non è che la serie tv appartenente al grande universo di Guerre Stellari, rilasciato da qualche anno dalla compagnia. La serie è diretta da Jon Favreau e vede recitare al suo interno Pedro Pascal, Carl Weathers, Rio Hackford, Gina Carano, Werner Herzog, Nick Nolte, Taika Waititi ed Emily Swallow.



La serie, seguendo il filone temporale di Star Wars, si colloca cinque anni dopo i fatti accaduti nel film Il ritorno dello Jedi.



The Mandalorian racconta la storia di un solitario cacciatore di taglie che viaggerà negli angoli più estremi della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica.