Bloodshot: ecco i primi nove minuti del film

News





24/03/2020 |

Tramite la Sony Pictures vi mostriamo i primi nove minuti di Bloodshot, la pellicola basata interamente sul personaggio dei fumetti creato dalla Valiant Entertainment. Il film sarà disponibile negli USA a partire da ogg.

La pellicola vede protagonista Vin Diesel nei panni dell'eroe Ray Garrison e lo stesso attore è in primo piano all'interno della locandina Imax. La regia è affidata a Dave Wilson, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eric Heisserer e Jeff Wadlow. Sam Heughan, Eiza González e Toby Kebbell sono gli altri attori presenti nel film.



Diesel interpreta Ray Garrison, soldato ucciso durante una missione e riportato in vita tramite l'ausilio delle nanotecnologie, che si trasformerà in una vera e propria macchina da combattimento.



Sinossi di Bloodshot:

Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.