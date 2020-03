Emergenza Covid-19: Wonder Woman 1984 uscirà ad agosto nelle sale

News

25/03/2020 |

Novità in vista per quanto riguarda l'uscita nelle sale cinematografiche di Wonder Woman 1984, secondo atteso capitolo del franchise sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Comics. E' stato annunciato infatti che, a causa dell'emergenza Covid-19, la pellicola non debutterà più a giugno ma il 14 agosto.

Toby Emmerich, chairman della Warner Bros. Pictures Group, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito: "Quando abbiamo dato il semaforo verde alla realizzazione di Wonder Woman 1984 era con l'intenzione di farlo uscire nelle sale cinematografiche, quindi siamo entusiasti di annunciare che il film esordirà il 14 agosto. Speriamo - ha concluso - che il mondo possa essere più sicuro e più sano".



Dopo il successo del primo capitolo Patty Jenkins torna alla regia di questo secondo film che vedrà ancora una volta nei panni di questo carismatico personaggio la confermatissima Gal Gadot. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.



Max Lord e The Cheetah saranno i due villain che ritroveremo all'interno della pellicola.



Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori mentre Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta dalla Jenkins con Geoff Johns e David Callaham.