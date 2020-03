Survive the Night: online il trailer internazionale del film con Bruce Willis

News





25/03/2020 |

E' stato rilasciato il primo trailer internazionale di Survive the Night, thriller movie diretto da Matt Eskandari. Bruce Willis, Chad Michael Murray, Tyler Jon Olson e Shea Buckner sono i protagonisti della pellicola, la cui storia è stata scritta da Doug Wolfe.



Survive the Night racconta la storia di Rich, un medico la cui famiglia viene tenuta in ostaggio da Mathias, criminale il cui obiettivo è quello di costringere il dottore ad operare suo fratello Jamie, ferito a seguito di una rapina. All'interno di questo contesto Frank, padre di Rich, proverà in tutti i modi a salvare la sua famiglia dando vita ad una vera e propria battaglia per la sopravvivenza.

La Lionsgate rilascerà il film on demand dal 22 maggio.