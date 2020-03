Emergenza Covid-19: posticipata l'uscita di Malignant

News





25/03/2020 |

La Warner Bros. Pictures, per via della pandemia Covid-19, come altri studi di distribuzione cinematografici, sta rinviando pian piano le uscite delle sue pellicole. E se quella di Wonder Woman 1984 è stata posticipata al prossimo 14 agosto, l'arrivo nei cinema di Malignant, previsto inizialmente proprio alla vigilia di ferragosto, è stato momentaneamente congelato. La Warner non ha comunicato la nuova data d'uscita.



La pellicola è diretta da James Wan, papà di Saw - L'Enigmista e di The Conjuring - L'Evocazione, che ha scritto la sceneggiatura con Ingrid Bisu,



Ingrid Bisu, Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie sono gli attori che fanno parte del cast principale. Wan e Michael Clear si occuperanno della produzione.



La trama e le informazioni circa la storia non sono state ancora rilasciate.