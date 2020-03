Daniel Craig si confessa: Non ho mai sognato di interpretare James Bond

News





26/03/2020 |

Era il 2006 quando Daniel Craig, ereditando il testimone lasciato da Pierce Brosnan, venne scelto per interpretare James Bond. Da quell'anno, ovvero da quando uscì 007 - Casino Royale nelle sale, ha recitato in altri quattro film appartenenti al franchise, l'ultimo dei quali, No Time To Die, completato recentemente.



Ma che rapporto ha Craig con il personaggio di James Bond? E' stato da sempre il suo sogno interpretarlo? Sembra proprio di no, stando a quanto dichiarato dallo stesso attore a Saga magazine: "No, non è stato il mio sogno da ragazzo interpretare James Bond. Ho sognato di essere tanti personaggi, Spode-Man, Superman, L'Uomo invisibile, un cowboy. Lo so, sembra ironico dirlo ora".

Sempre su James Bond ha spiegato: "Sono stato veramente molto fortunato nell'interpretarlo. Non ci sono lati negativi per questo ruolo".