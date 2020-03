Brian De Palma parla di Mission: Impossible: I sequel sono stati realizzati per fare soldi

News





Regista di successo, dal grande spessore internazionale, Brian De Palma ha diretto nel corso della sua carriera pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Una di queste ancora oggi vive grazie a numerosi sequel che hanno dato vita ad un vero e proprio franchise. Parliamo di Mission: Impossible, adattamento della serie tv di fine anni sessanta diretto nel 1996 da De Palma, che ha portato sul grande schermo la storia di Ethan Hunt, personaggio interpretato da Tom Cruise.

E mentre il franchise si appresta a fare un passo in avanti ulteriore altri due episodi, il settimo e l'ottavo, De Palma ad Apnews ha detto la sua sull'argomento: "Queste storie le fanno di continuo solo per questioni economiche. Dopo aver diretto Mission: Impossible, Tom Cruise ha mi ha chiesto di lavorare ad un altro episodio e io gli ho risposto “Stai scherzando? Uno solo era abbastanza. Perché qualcuno avrebbe voluto girare un altro film? Solo per questioni di soldi. Non sono mai stato un regista per fare soldi, è il grande problema di Hollywood. Questa è la corruzione di Hollywood".