Anya Taylor-Joy sarà nel nuovo Mad Max?

27/03/2020 |

Entrerà presto in lavorazione un nuovo capitolo appartenente alla saga di Mad Max. E sull'argomento iniziano a circolare diverse indiscrezioni. A riportarle è Variety che spiega al suo interno come le riprese dovrebbero partire nel 2021 come da volontà di George Miller, regista che si occuperà di realizzare il film.



Il nuovo lungometraggio appartenente alla saga dovrebbe essere incentrato su Furiosa, il personaggio già ammirato in Mad Max: Fury Road ed interpretato per l'occasione da Charlize Theron. L'attrice Premio Oscar non sarà però parte del progetto, con il ruolo di Furiosa che potrebbe essere affidato a Anya Taylor-Joy. Il magazine riporta, infatti, come l'attrice si sia già incontrata con Miller. Considerata la giovane età della star in questione sembra essere evidente la volontà di ricostruire la storia di Furiosa attraverso questo prequel.



La Taylor-Joy ha recitato lo scorso anno in Glass, film di M. Night Shyamalan.