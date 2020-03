Rinviato a luglio il Montecarlo Film Festival

News





Come sappiamo l'emergenza Covid-19 non ha causato solo la chiusura di cinema e teatri ma ha anche sospeso momentaneamente tutti gli eventi organizzati da tempo. Uno di questi è il Montecarlo Film Festival, giunto alla 17esima edizione. Ideata e condotta da Ezio Greggio, la kermesse avrebbe dovuto aprire i battenti il 20 aprile per terminare il 25. E' notizia invece che il tutto è stato rinviato al 20 luglio, con la durata di cinque giorni che è stata confermata



La location sarà sempre quella del Grimaldi Forum del Principato di Monaco.



Ezio Greggio ha voluto rilasciare anche qualche dichiarazione in merito: "Stiamo vivendo un momento delicatissimo della nostra esistenza, combattendo una vera e propria guerra contro il covid-19 e solo rimanendo uniti riusciremo a ripartire più forti che mai, ed è sotto quest'ottica che stiamo lavorando alla nostra kermesse".

La giuria sarà presieduta dal premio Oscar Nick Vallelonga.