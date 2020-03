The Power: in rete il poster del thriller sovrannaturale

News





27/03/2020 |

Vi mostriamo il primo poster di The Power, horror-thriller a tinte sovrannaturali scritto e diretto dalla regista Corinna Faith. Rose Williams è la protagonista della pellicola ed interpreta una giovane infermiera che lavora in un ospedale fatiscente. Quando un blackout senza precedenti lascia tutta la Gran Bretagna senza corrente, Val, questo il suo nome del film, dovrà lavorare quasi al buio all'interno di una struttura che nasconde un segreto terrificante: la presenza di una forza maligna. La pellicola è ambientata negli anni settanta.



La locandina in questione ci mostra la protagonista di spalle con una lampada in mano mentre attraversa la corsia dell'ospedale.



The Power, attualmente in post-produzione, non ha ancora una data d'uscita.