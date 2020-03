The Wretched: in rete il primo trailer internazionale

News





27/03/2020 |

E' online il primo trailer internazionale di The Wretched, horror movie scritto e diretto dai fratelli Brett e Drew T. Pierce. Il film esplora un sentiero già esaminato in passato da altri registi: quello della possessione demoniaca. Il tutto è ambientato in una città americana, dall'aspetto tranquillo, dove Ben, un ragazzo turbato dopo la separazione dei genitori, decide di trascorrere con il padre alcuni giorni di vacanza. In questo luogo però dovrà fare i conti con la sua vicina di casa, una donna posseduta da una forza maligna presente nel bosco.



John-Paul Howard è il protagonista inserito in un cast che vede al suo interno anche Zarah Mahler, Piper Curda, Azie Tesfai, Kevin Bigley e Jamison Jones.

The Wretched sarà rilasciato a maggio on demand.