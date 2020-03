Ryan Gosling reciterà in Project Hail Mary

News





28/03/2020 |

A due anni di distanza da First Man - Il primo uomo, Ryan Gosling è pronto per un'altra pellicola ambientata sempre nello spazio. L'opera in questione si chiama Project Hail Mary, progetto che potrebbe passare nelle mani della MGM, con lo studio attualmente in trattative per acquistarlo. Gosling sarà anche il produttore del film con Ken Kao.



Project Hail Mary racconterà di un astronauta solitario che proverà a salvare la terra. Altri dettagli di questa pellicola, che non ha ancora un regista, non sono stati rilasciati.



Il film si baserà sul libro scritto da Andy Weir. Lo scrittore è anche l'autore di The Martian, opera trasformata in film, Sopravvissuto - The Martian, da Ridley Scott.