Dragons Lair: Ryan Reynolds in trattative per recitare nel film

News





28/03/2020 |

Ryan Reynolds è entrato in trattative per recitare in Dragon's Lair, primo adattamento cinematografico del famoso videogioco degli anni ottanta. La pellicola sarà sviluppata da Netflix con Roy Lee della Vertigo Entertainment e Trevor Engelson della Underground Films che si occuperanno della produzione con Don Bluth, Gary Goldman, Jon Pomeroy e con Reynolds attraverso la sua Maximum Effort.



La sceneggiatura è stata scritta da Dan e Kevin Hageman.



Il videogioco racconta la storia del cavaliere Dirk the Daring e della sua missione: sconfiggere il drago Singe che ha rapito la principessa Daphne.



Reynolds ha recitato recentemente in 6 Underground e Fast & Furious - Hobbs & Shaw mentre ha completato Free Guy - Eroe per gioco e The Hitman's Wife's Bodyguard.