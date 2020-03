Yes Man: in rete i primi dieci minuti del film

News





30/03/2020 |

Tramite la Warner Bros. Pictures ecco a voi i primi dieci minuti di Yes Man, commedia di Peyton Reed con protagonista Jim Carrey. L'attore, famoso per le sue interpretazioni di primo livello, in questa pellicola interpreta un uomo di nome Carl alle prese con la depressione dopo l'addio di sua moglie. Dopo aver partecipato ad un seminario sull'autostima, in cui la regola è dire sempre "sì" a tutto, la vita di Carl cambierà prima in positivo e poi nuovamente in negativo. In questa tormenta sarà fondamentale il ruolo di Alisson, ragazza che farà perdere la testa a Carl.



Tratto dalla biografia di Danny Wallace, Yes Man ha una sceneggiatura scritta da Nicholas Stoller e Jarrad Paul.

Zooey Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins, Terence Stamp sono gli altri attori presenti nel film.