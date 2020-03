Scomparso il compositore Krzysztof Penderecki: le sue musiche presenti in Shining e in L'Esorcista

News





30/03/2020

All'età di 88 anni è scomparso il compositore Krzysztof Penderecki. Nato a Debica nel 1933 Panderecki ha dato un contributo notevole al mondo dell'arte e della cultura musicale. Musicista di riferimento dell'avanguardia polacca, compose anche il requiem per Papa Giovanni Paolo II.



Alcune delle sue colonne sonore hanno trovato spazio anche all'interno del mondo del cinema. Due le pellicole di grande riferimento cinematografico che sono state accompagnate dalle sue note: Shining, del regista Stanley Kubrick, e l'horror movie per eccellenza, L'Esorcista di William Friedkin.



In una nota Piotr Glinski, ministro della Cultura della Polonia, ha dichiarato: "La cultura polacca ha subito oggi una grande perdita".