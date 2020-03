Space Jam 2: quale sarà il ruolo di Don Cheadle

News





30/03/2020

Iniziano ad uscire le prime indiscrezioni su quello che sarà il ruolo di Don Cheadle all'interno di Space Jam 2 e a rivelarle è stato un attore che non ritroveremo nel film. Stiamo parlando di Paul Scheer, star che ha recitato con Cheadle nella serie tv Black Monday.



Durante un'intervista rilasciata a Clip City, Sheer ha raccontato che Don Cheadle sarà il villain di Space Jam. La notizia però ancora non è stata confermata dalla produzione o dai membri della crew del sequel, quindi restiamo in attesa dell'ufficialità.



Space Jam 2 sarà diretto da Malcolm D. Lee e vedrà recitare al suo interno la star NBA LeBron James.



L'uscita è prevista per luglio 2021, venticinque anni dopo l'arrivo nelle sale del primo film.