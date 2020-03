Sam Neill commenta lo stop delle riprese del nuovo Jurassic World

News





30/03/2020 |

Come sappiamo, a causa dell'emergenza Covid-19, tutte le pellicole in lavorazione sono state momentaneamente fermate in attesa della fine della pandemia e tra queste spicca anche Jurassic World: Dominion, terzo film del franchise. All'interno del sequel ritroveremo anche le stelle che hanno reso famosi i film di Jurassic Park, tra cui anche Sam Neill, ovvero il Dr. Grant.



Neill, intervistato da Variety, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla temporanea sospensione delle riprese: "E' triste dirlo, siamo qui. Siamo stati congelati in modo criogenico e Jurassic World: Dominion è fermo. Un insetto nell'ambra. E come ogni attore nel mondo adesso non sto lavorando. Dannazione. Però torneremo. Lo faremo. E sarà una gioia tornare sul set, facendo tutto con amore, con le persone che amo: gli altri attori e tutti coloro che lavorano al film. E' un privilegio raro. E per mettere le cose in prospettiva - ci sono molte cose peggiori di un film sospeso".

Neill ha parlato anche della quarantena: "La cosa più importante è stare a casa e sorprendentemente dico che sono molto occupato".