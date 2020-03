French Children Dont Throw Food: Anne Hathaway reciterà nel film

News





31/03/2020 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Anne Hathaway. L'attrice reciterà infatti all'interno di French Children Don’t Throw Food, film basato sull'autobiografia di Pamela Druckerman, giornalista americana che vive a Parigi, dal titolo Bringing Up Bébé: One American Mother Discovers the Wisdom of French Parenting.



StudioCanal finanzierà il progetto mentre la produzione sarà affidata alla Blueprint Picture.



Il libro racconta delle riflessioni della giornalista sulla crescita di un bambino, confrontando la cultura americana con quella francese.

Jamie Minoprio e Jonathan Stern hanno scritto la sceneggiatura.