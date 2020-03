Morbius, Ghostbusters: Afterlife, Uncharted e Peter Rabbit 2 rinviati al 2021: l'annuncio della Sony

News





31/03/2020 |

La Sony Pictures ha deciso di apportare grandi cambiamenti al suo calendario cinematografico ed ha spostato le date di uscita di diverse pellicole. La compagnia, sulla base dell'emergenza Covid-19, ha rinviato al 2021 l'arrivo nei cinema dei seguenti film: Morbius, Ghostbusters: Afterlife, Uncharted e Peter Rabbit 2.



Il nuovo capitolo degli Acchiappafantasmi non uscirà più il 10 luglio 2020 ma il 5 marzo 2021. In quella data era previsto l'arrivo di Uncharted, slittato invece all'8 ottobre 2021. Sempre a marzo, ma il 19, uscirà Morbius, il cui debutto era stato fissato per il 31 luglio. Ad aprire però la danza degli spostamenti sarà Peter Rabbit 2 che esordirà il 15 gennaio 2021 e non il 7 agosto 2020.



Per quanto riguarda Greyhound, infine, il film con Tom Hanks che sarebbe dovuto uscire a giugno non è stata ancora comunicata la data d'uscita.